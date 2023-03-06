الحياة الآن.. مباشر: إنشاء أول مركز لتنمية الأسرة والطفولة بقمبش في بني سويف

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع عبر قناة «الحياة»، تواصل العمل لإنشاء أول مركز لتنمية الأسرة والطفولة بقرية قمبش التابعة لمركز ببا في محافظة بني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل مركز تنمية الأسرة والطفولة

مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية قمبش مُقام على مساحة 1037 مترا مربعا بارتفاع طابقين، ويضم 3 فصول حضانة، 3 مكاتب تأهيل، 2 ورشة تدريب مهني، وحدة اجتماعية، وحدة تدخل مبكر، وحدة مشورة اقتصادية، يأتي ذلك من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

12 مليون جنيه تكاليف المشروع

ويستفيد 67419 ألف نسمة في 16 قرية وتابع بالوحدة المحلية لقرية قمبش من مشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة، وتبلغ تكاليف إنشاء المشروع 12 مليون جنيه، وتصل نسبة التنفيذ فيه 72%، ويوفر إنشاء المركز 60 فرصة عمل يوميًا لأهالي الوحدة المحلية لقرية قمبش.