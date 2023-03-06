موعد أذان المغرب في ليلة النصف من شعبان وفقًا لهيئة المساحة

يحرص ملايين المسلمين على إحياء ليلة النصف من شعبان التي تبدأ بعد أذان مغرب اليوم، وتصنف على أنها من الليالي المعروفة بالبركة الكبيرة، لذا يحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء والصلاة آملين الاستجابة من الله تعالى للدعاء.

موعد أذان المغرب اليوم ليلة النصف من شعبان

ووفقا لهيئة المساحة، فإن موعد أذان المغرب اليوم فى ليلة النصف من شعبان، سيكون في تمام الساعة 5:57 مساء، ويتطلع الكثير من المسلمين الليلة، إلى اغتنام فضل ليلة النصف من شعبان، وتبدأ مع بداية غروب شمس يوم 14 شعبان وتنتهي فجر اليوم التالي، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

ليلة النصف من شعبان

ومن المعروف أن ليلة النصف من شعبان، وفقا لما ذكره بعض المؤرخين، شهدت تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة، فيما ذهب بعض المؤرخين والفقهاء إلى أن تحويل القبلة تم في منتصف شهر رجب.

فضل ليلة النصف من شعبان

وتعتبر ليلة النصف من شعبان، من الليال المباركة، ولها الكثير من الافضال، حيث يستحب فيها الدعاء، لذا يجب الحرص على الإكثار من عمل الخير وعبادة الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رواه ابن ماجة.