الحياة الآن.. مباشر: 72% نسبة تنفيذ مركز تنمية الأسرة في بني سويف

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في إنشاء أول مركز لتنمية الأسرة والطفولة بقرية قمبش التابعة لمركز ببا في محافظة بني سويف، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة خدمي

قال المهندس سعيد سعد، مدير مشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية قمبش، إن مشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة خدمي تابع لوزارة التضامن الاجتماعي، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهوداته الكبيرة في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 72%.

تفاصيل المشروع

والجدير بالذكر أن مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية قمبش مُقام على مساحة 1037 متر مربع بارتفاع طابقين، ويضم 3 فصول حضانة، 3 مكاتب تأهيل، 2 ورشة تدريب مهني، وحدة اجتماعية، وحدة تدخل مبكر، وحدة مشورة اقتصادية، ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

ويستفيد 67419 ألف نسمة في 16 قرية وتابع بالوحدة المحلية لقرية قمبش من مشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة، وتبلغ تكاليف إنشاء المشروع 12 مليون جنيه، وتصل نسبة التنفيذ فيه 72%، ويوفر إنشاء المركز 60 فرصة عمل يوميًا لأهالي الوحدة المحلية لقرية قمبش.