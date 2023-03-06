صاحبة مشروع «خالة العيال» عن تكريمها من «السيسي»: كنت مصدومة

قالت نورا محسن، صاحبة مشروع «خالة العيال»، إنها خريجة آداب المنيا، لافتة إلى أن فكرة مشروعها واتتها قبل سنتين عندما واجهت صديقاتها صعوبة في التوفيق بين العمل وتربية الأطفال و«شغل البيت»، مشيرة إلى أن الحضانات تكون أنسب حل ولكن ليس الأفضل على الإطلاق، موضحة أنها وجدت فكرة جليسة الأطفال جيدة للغاية، لذلك قررت تطبيقها في محافظة المنيا، وتأمل تعميمها في كل أرجاء مصر.

بداية مشروع «خالة العيال»

وأضافت «محسن»، خلال حوارها عبر فضائية «DMC»، أنها بدأت فكرة مشروعها «خالة العيال»، بالمشاركة مع زميلها أندرو الذي يعمل على الجزء «التيكنيكال»، وذلك بعد الانتهاء من تدريب تابع لريادة الأعمال في «كريتيفا»، التابعة لشركة «أثر» بمحافظة المنيا.

دمج مشروع جليسة الأطفال مع التمريض المنزلي

وأشارت صاحبة مشروع «خالة العيال»، إلى أنها في البداية أطلقت مشروع خاص بالتمريض المنزلي، ومن ثم دمج فكرة جليسة الأطفال مع التمريض، موضحة أنها بدأت تنفيذ مشروعها من خلال ترشيحات مم حولها والأقارب، معلقة على لحظة وقوفها على المسرح وتكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي: «كنت مصدومة».