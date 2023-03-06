الأسمنت يبدأ من 1800 جنيه اليوم.. و«الشعبة»: سعر مناسب للتكلفة

تشهد أسعار الأسمنت استقرارا في الأسواق نتيجة الركود في الطلب أمام وفرة المعروض بحسب ما ذكر أحمد شيرين كريم رئيس شعبة مصنعي الأسمنت في غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات.

وقال رئيس شعبة مصنعي الأسمنت في غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات في تصريحات لـ «الوطن»، إن أسعار طن الأسمنت اليوم، تتراوح بين 1800 و1920 جنيهًا بأرض مصنع.

استقرار أسعار الأسمنت

وأضاف «كريم»، أن أسعار الأسمنت تشهد استقرارا، نتيجة الركود في الطلب مقابل وفرة المعروض، موضحا أن سعر الأسمنت حاليا يعتبر مناسب بالنسبة للتكلفة، متوقعا الاستمرار في استقرار أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة حتى نهاية رمضان وعيد الفطر المبارك، حال عدم حدوث أي تغيرات طارئة.

أسعار الأسمنت

وبالنسبة لأسعار أبرز شركات الأسمنت المتعارف عليها في السوق المصرية أرض المصنع، سجل سعر طن الأسمنت في الشركة العربية 1870 جنيهًا، وأسمنت التعمير 1840 جنيهًا، والمنيا 1855 جنيهًا، ولافارج 1860 جنيهًا، وطن أسمنت سيناء 1840 جنيهًا، وحلوان 1870 جنيهًا، والسويدي 1920 جنيهًا.