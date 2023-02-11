رئيس شعبة الأسمنت: الطن مستقر بين 1800 و2000 جنيه بسبب مستويات الطلب

قال الدكتور أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأسمنت مستقرة بشكل جيد في الأسواق في الوقت الحالي، وذلك لأن حجم الطلب لم يتزايد بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

«كريم»: أسعار الأسمنت تترواح بين 1800 و2000 جنيه

وأوضح «كريم» في تصريحات اليوم لـ«الوطن»: يختلف سعر الأسمنت من شركة لأخرى، وأيضاً من محافظة لأخرى، إذ يخضع السعر للعديد من العوامل، أهمها العرض والطلب والتضخم، بالإضافة إلى سعر التكلفة من مواد خام ونقل وقطع غيار وسعر الفحم المستورد، مشيرًا إلى أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 1800 و2000 جنيه.

رئيس الشعبة يرد على «تصدير الأسمنت»

وأشار "كريم" إلى أن مصانع الأسمنت تقوم بالتصدير للعديد من الدول الأوربية والإفريقية، بالإضافة إلى تصدير بعض الكميات إلى أمريكا، علما أن التصدير في عام 2022 كان أفضل من عام 2021، مبينًا أن مصر في حاجة لطرح أنواع مختلفة من الأسمنت تخاطب الاستخدامات المختلفة، حيث يوجد في الخارج حوالي 30 نوعًا مختلفًا من الأسمنت، بينما الأنواع في مصر محدودة.