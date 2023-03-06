الحياة الآن.. مباشر: «حياة كريمة» تنشئ أول مدرسة لغات بقرى مركز ببا ببني سويف

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع عبر قناة «الحياة»، بثًا مباشرًا من داخل مدرسة قمبش الرسمية لغات، وهي الأولى من نوعها في قرى مركز ببا ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل مدرسة قمبش التجريبية لغات

مدرسة قمبش التجريبية لغات ببني سويف، مُقامة على مساحة 2000 متر مربع، وتتكون من مبنى بارتفاع 5 طوابق على مساحة 480 مترا مربعا، وتضم 14 فصلا دراسيا وحجرات للأنشطة التعليمية وأخرى إدارية.

المدرسة تخدم 16 قرية وتابعا بالوحدة المحلية

مدرسة قمبش التجريبية لغات تستوعب 84 طالبا وطالبة، كما أنها تخدم 16 قرية وتابعا بالوحدة المحلية لقرية «قمبش»، بينما تبلغ تكلفة إنشائها نحو 6.66 مليون جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».