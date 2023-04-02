ما حكم الصيام في رمضان دون اغتسال؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

يتساءل البعض من المسلمين عن ما حكم الصيام في رمضان بدون اغتسال؟، وإن كان لذلك أثر على أجر الصيام، أي يؤدي إلى انتقاص الأجر، أو يؤدي إلى إبطال الصيام، ويأتي ذلك حرصا من العباد على اغتنام فضل شهر رمضان الكريم كاملا، والحصول على ثواب الصيام كامل أيضا، ففي هذا الشهر يتنافس العديد من المسلمين على الاجتهاد في عبادة وطاعة الله عز وجل.

ما حكم الصيام في رمضان بدون اغتسال؟

وورد سؤالا لدار الإفتاء المصرية، يقول ما حكم الصيام في رمضان بدون اغتسال؟، وأجابت عنه الدار في فديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أوضحت من خلاله أن الأمر لا يؤثر على صحة الصيام ولا يعد من مبطلات الصيام، ويكون صيام العبد حينها صحيح.

حكم الصيام في رمضان بدون اغتسال

ولفتت دار الإفتاء المصرية في إجابتها على سؤال ما حكم الصيام في رمضان بدون اغتسال، أنه على العبد أن يعجل في الاغتسال والتطهر، وذلك حتى يتسنى له قضاء باقي عبادته على مدار نهار رمضان، كالصلاة أو قراءة القرآن الكريم وغيره من العبادات المختلفة التي يحرص عليها العديد من العباد خلال شهر رمضان الكريم.

ويعتبر شهر رمضان من خير شهور العام وعلى الإنسان المسلم الحرص على اغتنام فضل هذا الشهر من خلال اتباع العبادات المختلفة التي من شأنها تقريبه إلى الله عز وجل وطاعة أوامر الله ورسوله الكريم.