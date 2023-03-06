تحالف العمل الأهلي يستعد لإطلاق أكبر مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ مصر والعالم: «كتف في كتف»

يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لإطلاق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، من خلال مبادرة «كتف في كتف» لدعم المواطنين في المحافظات، ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وشارك التحالف الوطني في الزيارتين الأخيرتين لمحافظتي سوهاج والمنيا، وأشاد الرئيس السيسي، بجهود متطوعي التحالف الوطني بالعمل الأهلي والمجتمع المدني خلال اصطفاف 1500 متطوع في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي تمثل تضافر الجمعيات والمؤسسات بكل طاقتها لدعم المواطنين، من خلال عدة مبادرات في الفترة الماضية، مثل «ستر وعافية» و«قطار الخير»، كما وجه الرئيس السيسي، بالعمل على توفير المزيد من الدعم، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والأزمة العالمية الجارية، لتخفيف العبء على كاهل الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

مبادرة «كتف في كتف»

وتستهدف مبادرة «كتف في كتف» توفير 4 ملايين صندوق مواد غذائية تصل إلى جميع المحافظات، حتى الحدودية، قبل شهر رمضان المبارك، كما سيجري إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، لتكون أكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين، ويكفي صندوق «كتف في كتف» أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر، كما أكد التحالف الوطني كشف مزيد من التفاصيل عن الحدث في ستاد القاهرة الدولي قريبًا.