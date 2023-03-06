توافد كبير من المواطنين والسياح على حلقة السمك الجديدة بالغردقة (صور)

شهد سوق السمك بالغردقة، اليوم الاثنين، توافد عدد كبير من المواطنين المصريين والأجانب على الحلقة الجديدة، والتي افتتحت منذ أيام عقب تطويرها على طراز عالمي، بمساحة 6370 مترا مربعا وبتكلفة 30 مليون جنيه.

سوق السمك بالغردقة

وكشف باسم حمود، نائب رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر، أن سوق حلقة أسماك الغردقة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين المصريين ومن السياح الأجانب سواء من المقيمين بمدينة الغردقة أو من الزائرين من خلال جولات اليوم الواحد التي تنظمها شركات السياحة، خاصة بعد الانتهاء من تطوير الحلقة وافتتاحها منذ أيام.

أسعار الأسماك في حلقة السمك بالغردقة

وأشار «حمود» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار السمك في حلقة سوق السمك بالغردقة تبدأ من 25 جنيها لكيلو الشبار، وسعر كيلو السمك البلطي 60 جنيها، وسعر كيلو الرنجة 55 جنيها، وسعر كيلو السردين 60 جنيها، وسعر كيلو المكرونة 60 جنيها، وسعر كيلو البوري 90 جنيها، وسمك الشعور يتجاوز 100 جنيه للكيلو، بينما أغلى أنواع الأسماك هو الناجل، ويصل سعر الكيلو إلى 200 جنيه.

تطوير حلقة أسماك الغردقة

وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في بيان، أن حلقة السمك بالغردقة نقلة حضارية للمدينة، وجرى تطوير الحلقة بالكامل على مساحة 6370 مترا مربعا بتكلفة 30 مليون جنيه، وضمت أعمال التطوير شوادر السمك وساحة انتظار سيارات ومخزن ومصنع ثلج.