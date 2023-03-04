طقس معتدل في الغردقة اليوم.. أجواء مشمسة تجذب السياح للشواطئ

تشهد مدينة الغردقة اليوم السبت، أجواء حارة، حيث ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار لتسجل 32 درجة مئوية، مع هدوء حركة الرياح والتي لا تتجاوز سرعتها 10 كيلومترات، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الغردقة جذب السياح

وجذب طقس الغردقة آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية إلى الشواطئ للاستمتاع باستقرار الأحوال الجوية، وهدوء حركة الأمواج، مع نشاط الرحلات البحرية إلى الجزر والمحميات الطبيعية والتي بدأت في الإبحار منذ صباح اليوم عبر عشرات المراكب السياحية.

شواطئ الغردقة كاملة العدد

وأوضح نبيل حسين، الخبير السياحي بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن شواطئ الغردقة انتعشت بآلاف السياح من رواد الفنادق والمنتجعات السياحية الذين حرصوا على التواجد على الشواطئ منذ شروق الشمس للاستمتاع بحمام شمس دافئ.

مطار الغردقة يستقبل آلاف السياح

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار الغردقة يستقبل اليوم السبت حوالي 20 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة على متن ما يقرب من 100 رحلة طيران سياحية منتظم وشارتر قادمة من مطارات أوروبا.