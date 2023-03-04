وكيل «موازنة البرلمان»: زيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه كرم كبير من الرئيس

عقب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه والمعاشات بنسبة 15%، قائلا: «سخاء الرئيس وكرمه في الحزمة المالية كان كبير للغاية، وهتعد الأكبر طوال الفترة السابقة».

مواجهة الظروف الاقتصادية

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء السبت، أن الحزمة الجديدة ستكلف الدولة ما يقرب من 150 مليار جنيه، مضيفًا أن أقل موظف في مصر سيزيد بحد أدنى 1000 جنيه وفقًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة الظروف الاقتصادية والتضخم الذي حدث الفترة الأخيرة.

وفي سياق آخر، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج كان جيد للغاية، ولكن اللائحة التنفيذية وضعت بعض الاشتراطات التي فرغت القانون من مضمونة، وبالتالي العائد الذي جاء من إصدار القانون لم يزد عن 202 مليون دولار، في حين أن التوقعات كانت تشير للحصول على عائد يزيد عن 5 مليار دولار.

وأشار إلى أن القانون القديم فشل لأن اللائحة التنفيذية نصت على أشياء مخالفة للقانون، مثل اشتراط أن تكون المبالغ المالية الخاصة بالوديعة موجودة في الحساب قبل 3 شهور من التقديم للحصول على سيارة، والسبب وراء ذلك خوف البنك المركزي من خروج الدولار من مصر، وشراء السيارات من الخارج، وهذا الكلام لم ولن يحدث.

ولفت إلى أن قانون استيراد السيارات من الخارج، يبيح للمصريين في الخارج بالاتجار في السيارات بعد إدخالها لمصر بصورة مباشرة، من خلال شراء أكثر من سيارة باسم أولاده وزوجته، كما أن الوديعة في التعديلات خفضت لـ30% من قيمة الجمرك، ومن ثم إدخال السيارة بدون دفع أي مليم جمرك.