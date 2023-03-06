العثور على جثة شاب بجوار ترعة بالدقهلية في ظروف غامضة

عثر الأهالي في محافظة الدقهلية، اليوم، على جثة شاب بالقرب من مياه ترعة «الحلوة» بمدينة طناح مركز المنصورة، وذلك بعد تغيبه منذ مساء أمس.

العثور على جثة شاب

وتلقى اللواء مروان حبيب، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الدقهلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة المنصورة، بالعثور على جثمان شاب مقتول بالقرب من مياة ترعة «الحلوة» بطناح الدقهلية، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى.

التعرف على هوية شاب

وانتقلت رجال المباحث إلى موقع الحادث على الفور، وتبين بالفحص وفاة عبدالله محمود عبد الباري، وشهرته «عبدالله الفتيكي»، 18 عاماً، مقيم في قرية طناح بمركز المنصورة، بعد تغيبه منذ مساء أمس، إذ خرج بدراجته النارية ولم يعد، ليتم العثور علي جثمانه بالقرب من مياه الترعة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث لنقل الجثمان إلي مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.