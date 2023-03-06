تفاصيل مسابقة جامعة سوهاج لتطوير الحرف اليدوية.. التسجيل يبدأ غدا

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن إطلاق مسابقة «تطوير الحرف اليدوية»، وذلك بهدف المساهمة في تطوير التجمعات الإنتاجية الحرفية كمرحلة تجريبية بمحافظتي المنوفية والقليوبية، ضمن مبادرة تطوير الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل نحو ضرورة الارتقاء والنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية والحفاظ على الهوية المصرية، فضلاً عن ضرورة العمل على بناء العلامات التجارية وتشجيع مشاركة الشباب في خطط تطوير الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها جمهورية مصر العربية.

الإعلان عن المسابقة بجامعة سوهاج

وأوضح «عبد الخالق»، أنه في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تم الإعلان عن مسابقة لتطوير الحرف اليدوية بين الجامعات المصرية، وذلك في نطاق ثلاثي الأبعاد، وهو قطاع عام يمثله جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وقطاع خاص يمثله شيوخ الحرف اليدوية بالتجمعات الإنتاجية الطبيعية بمحافظتي المنوفية والقليوبية، والجهات العلمية والأكايمية، ويمثلها طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية (الفرقة الثالثة والرابعة).

145 تجمعا حرفيا بالجمهورية

وأشار الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنه تم حصر 145 تجمعا حرفيا طبيعيا على مستوى الجمهورية، والأكثر عرضة للاختفاء، إلا إذا حدث تدخل باستراتيجية تطوير قوية من خلال طلاب الجامعات والمتخصصين، وذلك بهدف ربط طلاب الجامعات بسوق العمل وتنمية مهارتهم وقدراتهم، من خلال فريق التطوير الذي يتكون من 3 – 5 طلاب الذين سيمثلون الجامعة في إحدى الحرفتين المختارتين، وهما تطعيم الصدف بمحافظة المنوفية، والثانية حطب الحنة بمحافظة القليوبية.

وأضاف أن الطلاب المستهدفين هم طلاب الفرق النهائية من كليات التربية النوعية والإعلام والتجارة، وموضحاً أن مجال المسابقة يكون من خلال الزيارات الميدانية لموقع التجمعات الحرفية المختارة لتطوير التصميمات الحالية وتخطيط برنامج لتسويق المنتجات قابل للتنفيذ الفعلي، وسيتم تكريم الفريق الفائز بالمركز الأول والثاني والثالث.

معايير الاختيار بالمسابقة

وقال أسامة محمود، نائب مدير بفرع جهاز تنمية المشروعات ومدرب معتمد بريادة الأعمال، إن المسابقة تعتمد على تقديم خطط تطوير للتجمعات الحرفية المستهدفة، وتشمل عدد من الأنشطة الرئيسية التي ترتكز على تطوير التصميمات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، وسيتم ترشيح فرق التطوير التي ستمثل الجامعة للمشاركة في المرحلة التجريبية، وستكون معايير الاختيار طبقاً لتشكيل الفرق وبما يتناسب مع التخصصات من الكليات.

طريقة التسجيل بالمسابقة

وأضاف الدكتور مروان جابر بكلية التجارة منسق البروتوكول، أنه على من يرغب في الانضمام لفريق جامعة سوهاج، ولديه القدرة على الإبداع والابتكار التنافسي يبادر بتسجيل اسمه بإدارة رعاية الشباب بكلية التربية النوعية غدا الثلاثاء 7 مارس، ويتم مقابلة المتقدمين الأربعاء 8 مارس، بمقر الكلية لاختيار الفريق النهائي المشارك في المسابقة.