جامعة سوهاج تحصد 11 ميدالية في فعاليات لقاء رياضي للطلاب ذوي الهمم

حصدت جامعة سوهاج 11 ميدالية، خلال المشاركة في فعاليات اللقاء الرياضي لذوي الهمم «قادرون باختلاف»، لطلاب الجامعات المصرية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تحت شعار «الإعاقة منحة.. لا محنة».

تفوق طلاب جامعة سوهاج

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الطلاب حصلوا على 3 ميداليات ذهبية، و3 فضية، و5 برونزية.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة تحرص على دمج الطلاب بكافة الأنشطة الطلابية والفعاليات القمية والمحلية، وتوفير الإمكانيات والمرافق اللازمة لتسهيل انخراط الطلاب مع اقرانهم فى الحياة الاجتماعية، إلى جانب تقديم الخدمات التعليمية والوسائل المساعدة لتسهيل الدراسة بالشكل المناسب لهم، مشيراً إلى اهتمام الدولة بتنظيم مثل تلك اللقاءات ومشاركة أكبر عدد من طلاب الجامعات المصرية، بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب ذوى الهمم، وتنمية مهاراتهم وزيادة شعورهم بالانتماء والثقة بالنفس.

فاعليات اللقاء بالاسكندرية

وقال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إن الفعاليات شارك بها 800 طالب وطالبة مثلوا 24 جامعة مصرية، وأقيمت الفعاليات على ملاعب المدينة الشبابية وكلية التربية الرياضية بأبي قير بالإسكندرية، مضيفاً أن المنافسات ضمت ألعاب القوي، تنس الطاولة، رفع الأثقال، كرة طائرة جلوس، كرة هدف، وكرة القدم، وذلك للطلاب أصحاب الإعاقة الحركية، الذهنية، البصرية، الصم والبكم، قصار القامة، والشلل الدماغي.

نتائج الفعاليات الرياضية

وأسفرت النتائج فى تنس الطاولة الحركي عن حصول الطالب محمد محمود السيد بكلية التكنولوجيا والتعليم على الميدالية الذهبية، والطالبة ناريمان عماد أنور بكلية الآداب بالميدالية الذهبية فى ألعاب القوي «دفع الجلة بصري»، وكذلك فازت الطالبة أروى أحمد خليل بكلية الآداب بالميدالية الذهبية فى «دفع جلة حركي».

وقال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أنه فى منافسات ألعاب القوى حركي، حصل الطالب إبراهيم السيد عبد المجيد بكلية الآداب على الميدالية الفضية، وأيضاً فاز بالميدالية الفضية الطالب أيمن رمضان توغان بكلية الآداب، وذلك فى ألعاب القوي بصري، مضيفاً أن الطالب حسين محمد السيد بكلية الآداب فاز بالميدالية الفضية فى رفع الأثقال بصري، كما حصل الطالب إسلام عبد الرحمن عبد القادر بكلية التربية الرياضية على الميدالية البرونزية فى ألعاب القوى حركي «وثب طويل».

فوز طلاب جامعة سوهاج ب11 ميدالية

وأشار الخطيب محمد أخصائي رياضي بالإدارة، إلى فوز الطالب محمد أحمد عبد الراضي بكلية الآداب بالميدالية البرونزية فى رفع الأثقال بصري، وكذلك حصول الطالب محمود أسعد بدري بكلية الآداب على الميدالية البرونزية فى ألعاب القوي بصري، وفوز كلا من الطالبتين هناء جمال ضاحي، وأميرة أحمد عامر بكلية الآداب بالميدالية البرونزية فى رفع الأثقال «بصري».