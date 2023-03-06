جامعة سوهاج تشارك في الملتقى التوظيفي الافتراضي الرابع

شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات الملتقى التوظيفي الافتراضي الرابع لمراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعات الأمريكية بالقاهرة، وذلك عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، بقاعة مجلس الجامعة، وبحضور ليزلي ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والدكتور أحمد الدلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور محمد حمزة مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة مها فخري المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية، ورؤساء 15 جامعة حكومية.

دور مركز التطوير المهنى بالجامعة

وقدم الدكتور مصطفى عبدالخالق الشكر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة للتعاون المستمر المثمر والبناء، والمتمثل في مركز التطوير المهني بالجامعة، والذي يعد بمثابة إضافة قوية للجامعة، نظراً لما يقدمه من مجموعة متكاملة من البرامج والتدريبات في مجالات الإدارة المهنية وريادة الأعمال، والتي تهدف إلى زيادة قدرات الخريجين التنافسية وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل، إلى جانب توفير عدد من فرص العمل للخريجين، ليصبحوا مواطنين منتجين في مجتمعاتهم ويساهموا في تنمية بلادهم مستقبلاً.

ملتقى التوظيف الافتراضي

وأكد «عبد الخالق»، أهمية ملتقى التوظيف الافتراضي لمراكز التطوير المهني بالجامعات، موضحاً حرص الجامعة الدائم للمشاركة من خلال المركز في تنفيذ العديد من الفاعليات وإتاحتها للخريجين، لتعريف وتسهيل كيفية التقديم لفرص التوظيف المتاحة سواء بالسوق المحلي بسوهاج، أو على مستوى الجمهورية أو من خلال فرص التدريب بالمركز.

فعاليات ملتقى التوظيف

وأضاف رئيس الجامعة، أن الملتقي يستمر على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن عددا كبيرا من الفعاليات والندوات الافتراضية التي تتناول أهم التطورات بسوق العمل وريادة الأعمال، مشيراً إلى أنه يتم استعراض شرح مفصل للطلاب والخريجين لكيفية الاستعداد لبدء الحياة المهنية، وذلك في العديد من القطاعات ومنها قطاع البنوك والمهن الصحية والبناء والتشييد، بالإضافة إلى الدعم اللوجيستي والطاقة والإتصالات ومجالات العمل عن بعد.

التسجيل للملتقى الافتراضى للتوظيف

وأشار «عبدالخالق» إلى أنه سيقوم الطلاب الخريجين من الجامعات المصرية المشاركة بحضور كافة فعاليات الملتقي، والتسجيل على المنصة الافتراضية وتحميل سيرهم الذاتية والتواصل مع ممثلي الشركات، وذلك للتعرف على أهم الوظائف المتاحة داخل الأجنحة الافتراضية الخاصة بالشركات والبنوك المختلفة، وسيتم التواصل مع ممثلي الشركات والبنوك عبر غرف التواصل.