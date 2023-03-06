السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم «ا. ا. ح»، عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش بدائرة مركز المنشأة.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا وأحمد أحمد الجندي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

ضبط المتهم بالاتجار في الحشيش

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشأة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الحشيش المخدر وترويجه على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

سجن متهمين بالاتجار في المخدرات

كما قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم «ح.م»، عامل، و«م.ع»، عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار في الشابو المخدر بدائرة مركز المنشأة.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشأة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار في الشابو المخدر وترويجه على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.