«البنك الأهلي» يمول مشروع عربات الطعام لحديثي التخرج.. تعرف على الشروط

يوفر البنك الأهلي المصري تمويل عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها عربات الطعام المتنقلة وهو ما يتساءل عنه الكثير من الشباب.

وبحسب جدول البنك الأهلي المصري في مارس 2023، فإن تمويل عربات الطعام المتنقلة، متاح لحديثي التخرج ومن يكون لديهم خبرة إعداد وتقديم الأغذية، وكذلك للمطاعم القائمة الراغبة في التوسع من خلال المطاعم المتنقلة.

تمويل عربات الطعام المتنقلة من بنك الأهلي المصري

ويقدم البنك الأهلي المصري تمويل بحد أقصى 85% من قيمة العربة بكافة تجهيزاتها، وتمويل قيمة دورة رأس المال العامل بواقع 10% من قيمة تمويل العربات، وبالنسبة لرسوم عقد الامتياز التجاري بحد أقصى 40%.

والحد الأقصى للتمويل 2 مليون جنيه حال عدم توافر قوائم مالية و3 ملايين جنيه حال توافر قوائم مالية، وسعر العائد من مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة بسعر عائد 5% فقط، أو جهاز تنمية المشروعات وفقا لآخر تسعير أو في حالة الإقراض من بنك الأهلي المصري يتم تطبيق سعر عائد سنوي متناقص.

المستندات المطلوبة لتمويل عربات الطعام المتنقلة

وعن المستندات المطلوبة لتمويل عربات الطعام المتنقلة، يحتاج البنك الأهلي المصري صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، فيما يتم استكمال باقي المستندات وفقا لطبيعة المشروع.