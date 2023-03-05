البنك الأهلي المصري يمول مشروعات الصيدليات بحد أقصى 90%

يوفر البنك الأهلي المصري، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ضمنها الصيدليات القائمة وحديثة التأسيس، وهو ما يتساءل عنه بعض الأشخاص، وفي السطور التالية التفاصيل.

وبحسب جدول البنك الأهلي المصري لمارس 2023، يتيح تمويل الصيدليات القائمة وحديثة التأسيس، قيمة المستحضرات الدوائية والوقائية ومستحضرات التجميل والتكاليف المتمثلة في تشطيبات وتجهيزات الصيدلية بحد أقصى للتمويل 90%.

تمويل الصيدليات القائمة وحديثة التأسيس من بنك الأهلي المصري

والحد الأقصى لتمويل الصيدليات القائمة أو حديثة التأسيس يكون 2 مليون جنيه في حال عدم توافر فوائم مالية، و3 ملايين جنيه في حال توافر قوائم مالية، وبالنسبة لسعر العائد، يمكن من خلال جهاز تنمية المشروعات وفقا لآخر تسعير، أو في الإقراض من البنك الأهلي المصري يتم تطبيق سعر عائد سنوي متناقض.

المستندات المطلوبة لتمويل الصيدليات

ويحتاج البنك الأهلي المصري من المقدم بعض المستندات الأساسية لتمويل الصيدليات سواء القائمة أو الحديثة وهي صورة من بطاقة الرقم القومي، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، وباقي مستندات بحسب طبيعة المشروع.