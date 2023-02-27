أسعار الفائدة على وديعة السنة في البنك الأهلي المصري

كشف البنك الأهلي المصري، عن أسعار الفائدة في فبراير 2023 على الودائع، بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الثبات على أسعار الفائدة على الإيداع 16.25% والإقراض 17.25%.

وبحسب جدول أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري على الودائع بعائد يصرف في نهاية المدة، يتيح لصاحب الوديعة السنة وأقل من سنتين الحصول على سعر عائد 7.50%، والحد الأدنى للوديعة 1000 جنيه.

ودائع بنك الأهلي المصري

وبالنسبة للوديعة لسنتين وأقل من 3 سنوات يكون العائد 7%، والـ5 سنوات لأقل من 6 سنوات عائد 6.75%، ونفس العائد لـ6 سنوات وأقل من 7، والأكثر من 7 أيضا.

ودائع العملات الأجنبية

ويمكن استرداد الوديعة قبل نهاية المدة بحسب القواعد والشروط المعلنة في البنك الأهلي المصري، كما يمكن الاقتراض بضمانها حسب القواعد، ويمكن إصدارها بعملات أجنبية مختلفة مثل دولار الأمريكي، يورو، جنيه أسترليني، وريال سعودي بحد أقصى للمدة سنة.

ويتيح بنك الأهلي المصري ودائع لـ7 أيام و15 يوم وأقل من شهر بسعر عائد 5%.