أسعار الفائدة على الودائع في البنك الأهلي المصري

كشف البنك الأهلي المصري، عن أسعار الفائدة على الودائع ذات دوريات عائد متنوعة، في فبراير 2023، بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، مطلع فبراير الجاري، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع 16.25% والإقراض 17.25%.

وبحسب جدول أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري على الودائع ذات دوريات عائد متنوعة، تكون مدتها من سنة حتى 7 سنوات، والحد الأدنى للوديعة 1000 جنيه.

أسعار الفائدة على الودائع ذات دوريات عائد متنوعة

ويحصل صاحب وديعة السنة وأقل من سنتين على عائد 7.31% شهريا، و%7.32 ربع سنوي، و7.36% نصف سنوي و7.50% سنوي، ونفس العائد على المدة سنتين وأقل من 3 سنوات.

وبالنسبة للوديعة 3 سنوات وأقل من 4 سنوات، يصل العائد الشهري إلى 6.84%، و6.85% ربع سنوي، و6.88% نصف سنوي، و7.00% سنوي، وكذلك على المدة من 4 سنوات وأقل من 5 سنوات.

العائد لوديعة الـ 7 سنوات

أما عائد وديعة الـ 5 سنوات وأقل من 6 سنوات في البنك الأهلي المصري فتصل إلى 6.60% شهريا، و6.61% ربع سنوي، و6.64% نصف سنوي، و6.75% سنوي، ونفس سعر العائد على المدة من 6 سنوات وأقل من 7 سنوات ووديعة لمدة 7 سنوات وأكثر.