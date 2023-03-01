قرض السيارة من البنك الأهلي المصري في شهر مارس.. تمويل يصل إلى 100%

يوفر البنك الأهلي المصري قرض السيارة للراغبين في شراء مركبة لمساعدتهم في التنقل في الحياة اليومية، وليس لديهم وفرة من المال الكاش كما يطلق عليها.

وبحسب جدول البنك الأهلي المصري لشهر مارس على قرض السيارة، من المميزات التي يوفرها البنك أنها يمكن الحصول عليه بدون ضامن، وتمويل حتى 1.5 مليون جنيه للموظفين وحتى 3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

ويتيح البنك تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة، وفترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام، وسعر عائد تنافسي، وبرامج خاصة لموظفي الشركات.

وبالنسبة للحد الأدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه، ولا يحتاج البنك مصاريف استعلام ائتماني وأيضا بدون مصاريف فتح حساب.

برامج متنوعة لقرض السيارة

وهناك برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء، برنامج موظفين بتحويل راتب، برنامج موظفين بإثبات دخل، برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%، برنامج أصحاب أعمال مهن حرة بمقدم 50% من سعر السيارة وتمويل 50%.

وبرنامج أصحاب مهن حرة بمقدم 30% من سعر السيارة وتمويل 70%، وبرنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمان إضافية 50% من سعر السيارة، وبرنامج كبار عملاء البنك الأهلي المصري.

وعن المستندات المطلوبة الأساسية من البنك الأهلي المصري صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، وفاتورة مرافق، ومن شروط القرض أيضا، أن لا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية القرض للموظفين.

شروط قرض السيارة

وأوضح البنك عددا من الشروط للحصول على قرض السيارة وهي، ألا يقل عمر المقترض عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، وبالنسبة للعمولات والرسوم، فيتم سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدما، وعمولة السداد المبكر للقرض الكلي والجزئي، 3% حتى 5 سنوات و3.5% أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده، وتكون غرامة تأخير القسط في البنك الأهلي المصري 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.