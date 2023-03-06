«برج العرب التكنولوجية» تناقش تعديل البرامج التعليمية وآلية تأهيل الطلاب لسوق العمل

استقبلت جامعة برج العرب التكنولوجية برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري، اليوم، وفدا من أساتذة الجامعات المصرية ورجال الصناعة لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية، ومنها مناقشة محتويات اللائحة الخاصة ببعض البرامج التعلمية داخل الجامعة والتعديلات المقترحة ومناقشة المسمى الوظيفي وأيضا مناقشة التدرج الوظيفي الخاص بالخريج داخل سوق العمل.

تأهيل الطلاب لسوق العمل

وأكدت جامعة برج العرب في بيان لها، أن اللقاء جاء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل، وكذلك التعاون المستمر بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المجتمعية التي تهدف لها الجامعة.

تطوير منظومة التعليم العالي

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجامعة جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتوسع في مجال التعليم التكنولوجي والتدريب وتنمية الموارد البشرية، والتي تساهم برامج الجامعة في تطوير التعليم بمستوياته المختلفة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة والمنظمات المحلية والإقليمية.