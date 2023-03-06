«التنمية المحلية»: 7 مليارات جنيه لرفع كفاءة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة في ملفات تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف وكذا تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط بالتعاون مع البنك الدولي وتطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، موضحا أنه جرى صرف 7 مليارات جنيه لرفع كفاءة الأتوبيسات بالمحافظتين.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلي بالمحافظات، وذلك بحضور النائب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ والنائب أكمل فاروق والنائب فايز إبراهيم وكيلي اللجنة والنائب أحمد حسين صبور أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

استهداف تطوير 464 مجزرا حكوميا

وعرض اللواء هشام آمنة، جهود الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات وعددها 464 مجزرا حكوميا، وإنشاء 5 مجازر لوجستية لتقديم اللحوم بطريقة صحية وآمنة للمواطنين والاستفادة من المخلفات الحيوانية بطريقة اقتصادية، لافتا إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرا حكوميا بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه منها تنفيذ مجزر لوجيستي جديد بمحافظة دمياط بتكلفة قدرها 350 مليون جنيه ومستهدف خلال العامين المقبلين تطوير ورفع كفاءة 50 مجزرا بتكلفة قدرها 2,5 مليار جنيه.

وكشف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم حاليا بالبحث مع إحدى شركات القطاع الخاص للتعاون في إدارة المجازر الحكومية التي تم تطويرها.

كما استعرض وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة في توفير الطاقة الكهربية «كشافات الإنارة الموفرة»، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربية في الإنارة العامة للشوارع من خلال استبدال كشافات الإنارة بالشوارع بكشافات موفرة للطاقة، وأوضح الوزير أنه تم توريد وتركيب 3,1 مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 2,6 مليار جنيه حققت وفرة في فاتورة الاستهلاك الكهربي للإنارة العامة للشوارع بالمحافظات قدره 9 مليارات جنيه، ومستهدف خلال العامين المقبلين توريد وتركيب 1,5 مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه.

15 ألف مشروع لتحسين خدمات الكهرباء

وعرض اللواء هشام آمنة، ما تم إنجازه في ملف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالمحافظات، الذي يهدف إلى تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالقرى والمدن من خلال مد كابلات وإحلال وتجديد شبكات وتوريد مولدات ومحولات كهرباء لزيادة القدرة بما يمكن المحافظات من إقامة مشروعات صغيرة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 15 ألف مشروع تضمنت «مد كابلات وأعمدة إنارة وسيارات كهرباء ومحولات ومولدات وخلافه» بتكلفة قدرها 25 مليار جنيه، ومستهدف خلال العامين المقبلين تنفيذ 5 آلاف مشروع تشمل «مد كابلات كهرباء - زيادة قدرات محولات وأعمدة إنارة وخلافه» لتوفير الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه.

وفيما يخص جهود الوزارة في تحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور، إذ يهدف البرنامج إلى توريد معدات الإطفاء والمرور بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات، قال وزير التنمية المحلية، إنه جرى تنفيذ 3500 مشروع شملت سيارة إطفاء ونقاط إطفاء وسيارات إنقاذ وسيارات مرور وخلافه بتكلفة قدرها 7 مليارات جنيه.

وأوضح أنه من المستهدف خلال العامين المقبلين تنفيذ 1500 مشروع «سيارات إطفاء – معدات إنقاذ – نقاط إطفاء – سيارات مرور» للحفاظ على الأرواح والممتلكات بتكلفة قدرها 5 مليارات جنيه.

4 آلاف مشروع لمراكز الخدمات والمقرات الحكومية

وعن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية الذي يهدف إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية؛ بما يساهم في تقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين من خلال رفع كفاءة مراكز الخدمات والمقرات الحكومية قال وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ 4000 مشروع شملت تطوير مقرات حكومية - مراكز خدمات حكومية – عمرات جسيمة للمعدات وخلافه بتكلفة قدرها 9 مليارات جنيه، ومن المستهدف خلال العامين المقبلين تنفيذ وتطوير 220 مقرا حكوميا ومراكز خدمات حكومية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين بتكلفة قدرها 6 مليارات جنيه.

وفيما يخص جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، قال اللواء هشام آمنة إنه تم صرف 7 مليارات جنيه لشراء ورفع كفاءة أوتوبيسات الهيئتين، كما تم تحويل 300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار وتم شراء 110 أتوبيسات كهرباء جديد بتكلفة قدرها 600 مليون جنيه ومن المستهدف خلال العامين القادمين تحويل 2000 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار وزيادة موارد الهيئتين من خلال استغلال الأصول والإعلانات الثابتة والمتحركة.

16 مليار جنيه لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد

وعن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، قال وزير التنمية المحلية إنه تم صرف مبلغ 16 مليار جنيه لتنفيذ 4500 مشروع بمحافظتي قنا وسوهاج، ومن المستهدف خلال العامين القادمين صرف 5 مليارات جنيه لـ 4 محافظات هي «قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا» وتدريب وبناء قدرات العاملين وتحسين الممارسات الإدارية وتنمية الموارد المحلية وتحقيق التنمية الاقتصادية والتخطيط التشاركي وتدعيم اللجان المجتمعية لتحقيق المشاركة في اختيار ومتابعة تنفيذ المشروعات وتوسيع البرنامج على باقي محافظات الصعيد والبدء بمحافظتي المنيا وأسيوط وتعميم الممارسات المكتسبة من البرنامج.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حقق خلال الفترة الماضية نجاحات عظيمة على أرض المحافظات المستهدفة وخاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير فرص العمل ودعم التكتلات الاقتصادية والحرف اليدوية التي تتميز بها محافظات الصعيد.