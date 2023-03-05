«التنمية المحلية»: حل 104 آلاف شكوى تلقتها مبادرة «صوتك مسموع»

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها مبادرة «صوتك مسموع»، والتي تقوم بدور كبير في تلقي ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها، بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة.

وأضح «آمنة»، أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة في شهر أكتوبر 2018 للتواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم.

107 آلاف شكوى

وأوضح «آمنة»، أن مبادرة «صوتك مسموع» تلقت منذ انطلاقها حتى الآن 610.4 ألف رسالة، تضمنت 107.3 شكوى، تم حل عدد 104.8 منها، بنسبة 97.3%، وجاري حل 2496 أخرى.

وكشف وزير التنمية المحلية عن نتائج المبادرة خلال شهر فبراير الماضي، حيث تلقت المبادرة أكثر من 13.8 ألف رسالة، منها 1467 شكوى، وتم الرد على 81.4% منها، وجاري حل 335 شكوى، مشيرا إلى أن أكثر الشكاوى تعلقت بالإشغالات، وبلغ عـددها 858 شكوى، ثم القمامة 710 شكاوى، ومخالفات البناء 131 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 60 شكوى، وشكاوى الفساد بـ7 شكاوى، إضافة إلى 29 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، و7 شكاوى خاصة بمبادرة «حياة كريمة»، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم.

خدمة المواطنين وحل مشاكلهم

وأكد «آمنة»، أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لإحداث نقلة في خدمة شكاوى المواطنين، وسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، من خلال الخط الساخن، أو تطبيق «واتس آب»، أو البريد الإلكتروني، أو صفحة «فيسبوك»، للتيسير على المواطنين في إرسال شكواهم وحلها، مشيراً إلى أن متابعي الصفحة تجاوز عددهم 82.4 ألف متابع.

وقال الوزير، إن المبادرة جاءت لتلبية مطالب المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، موضحا أن الوزارة تعمل بشكل يومي وعلى مدار الساعة لإزالة جميع العقبات التى تواجه المواطن فى جميع قطاعات المحليات، وأن المبادرة تعمل على 5 محاور هي القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.

ودعا الوزير المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمسة بالتواصل الفوري مع فريق عمل «صوتك مسموع»، من خلال وسائل الاتصال المختلفة، والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم واتس آب (01150606783)، ورقم الخط الساخن (15330)، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» www.facebook.com/sotakmasmwo، والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.