وزير التنمية المحلية يفتتح معرضي «أهلا رمضان» في قنا: تخفيضات 30%

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، معرضي «أهلا رمضان» لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تصل ما بين 20 و30%،؜ عن مثيلاتها في الأسواق، بقرية خزام التابعة لمركز قوص، وفي ميدان الساعة بمدينة قنا، ضمن سلسة أهلا رمضان التي جرى تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء حسام حموده السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد وقيادات المحافظة.

وقام وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا بجولة لمتابعة في المعارض لمتابعة أسعار وجودة السلع والمنتجات المعروضة والتي تتنوع وتضم كل السلع الاساسية للمواطنين من الزيت والسكر والأرز واللحوم وغيرها من السلع الضرورية قبل شهر رمضان المبارك.

أشاد اللواء هشام آمنة، بجودة المنتجات المعروضة داخل المعارض وشدد علي ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة علي السلع بكل أجنحة المعارض مع أهمية مواصلة الجهود واستمرار التنسيق والتعاون الكامل مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمعارض الثابتة والمتحركة لإحكام السيطرة على الأسعار ومنع حجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

10 معارض «أهلا رمضان» في محافظة قنا

وأكد محافظ قنا، أنه جرى إنشاء 10 معارض «أهلا رمضان» بمراكز المحافظة لمحاربة الغلاء وبيع جميع السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلتها في الأسواق.

منافذ ثابتة ومتحركة

وأضاف الداودي، أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة من المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال 766 منفذ بيع، مشيرًا إلى أن محافظة قنا والوحدات المحلية التابعة لها تقدم كل التسهيلات من حيث توفير الأراضي، والتجهيزات اللازمة لإقامة المعارض لتشجيع كبار التجار على بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.