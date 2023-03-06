تسليم مشروعات برنامج فرصة لـ150 مستفيدا من «تكافل وكرامة» بالشرقية

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، للمشاركة في احتفالية مديرية التضامن الاجتماعي بتسليم مشروعات برنامج فرصة لعدد 150 مستفيدا من برنامج تكافل وكرامة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «قرية بلا فقر» في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية.

توفير أوجه الرعاية الاجتماعية

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للأسر المستحقة، والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة، وتسعى جاهدة إلى توفير كافة احتياجاتهم اليومية ليحيوا حياه كريمة، مشيدا ببرنامج فرصة والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وتحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة، وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال توفير فرص عمل حقيقية.

إنجازات مشروع فرصة في الحسينية

بدأت مراسم الاحتفال بعزف السلام الوطني أعقبة تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ إبراهيم عبد الغني، ثم عرض فيديو عن مشروع فرصة وما تم إنجازه من مبادرة حياة كريمة بقطاع التضامن الاجتماعي.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، أن المحافظة تواصل جهودها المستمرة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وكافة المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة، لتقديم كافة أوجه الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتحسين مستوى المعيشة له، وخاصة الفئات الأقل دخلا وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

دعم مؤسسة تكافل بالشرقية

ومن جانبه أشار عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى قيام الوزارة بتحويل مبلغ مليون و500 ألف جنيه دعم نقدي لمؤسسة التكافل بالشرقية، لتمويل مبادرة قرية بلا فقر بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية في شكل قروض عينية دوارة، يتم خلالها توزيع المشروعات على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية عليهم لبيان المستحقين منهم وتحديد المشروعات التي تناسبهم.

بينما أوضح الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج يهدف لتكوين شبكة من الخدمات والأنشطة التي تساهم على تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال إلى الاستقلال الاقتصادي.

توزيع المشروعات المنفذة

وأشار إلى أن توزيع المشروعات المنفذة يتم من خلال قوافل تمكين اقتصادي تتضمن تسليم مستلزمات المشروع بالقرى المستفيدة مع توفير التدريب اللازم على الإدارة في إطار الشمول المالي، وذلك بهدف خلق فرص عمل للسيدات ومحاربة البطالة وتحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي «تكافل وكرامة» وتحويلهم إلى الإنتاج بتمليكهم أدوات الإنتاج التي تؤهلهم لإقامة مشروع صغير.

وتشمل المشروعات تربية الماشية والأغنام وتجارة الأدوات المنزلية والأعلاف والملابس وغيرها من المشروعات، مقدما الشكر لمحافظ الشرقية لتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات تنفيذ المبادرة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى.

وقام نائب محافظ الشرقية بتسليم 11 مشروعا للمستفيدين، حيث تضمنت المشروعات عدد 3 ماكينات خياطة ومشروعين للبقالة ومشروعين للأعلاف ومشروعين للأدوات المنزلية ومشروعين لتربية الأغنام، وذلك لتمكينهم من تحسين أحوالهم المادية للأفضل.

افتتاح المسجد الكبير

وعلى هامش الزيارة لمركز الحسينية، توجه نائب المحافظ لافتتاح المسجد الكبير بقرية منشأة أبو عامر، وذلك بعد إحلاله وتجديده بمعرفة وزارة الأوقاف، بتكلفة قدرها 8 ملايين جنيه على مساحة 900 متر، عبارة عن صحن كبير وبه مصلى للرجال ومصلى للسيدات وبه مأذنة 40 مترا، وتم تجهيزه بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات والشعائر الدينية.