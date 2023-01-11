صندوق التنمية الحضرية: غدا آخر فرصة لسحب كراسات شروط شقق مشروع «داره»

أعلنت الصفحة الرسمية لصندوق التنمية الحضرية، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، آخر فرصة لسحب كراسات شروط شقق مشروع «داره» داخل المحافظات، غدا الخميس الموافق 12 يناير الجاري، إذ يعد الطرح الأول لصندوق التنمية الحضرية، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى.

شقق مشروع «داره» تتميز بتشطيب متميز في قلب المدينة بالتقسيط

وأوضح صندوق التنمية الحضرية، عبر منشوره بموقع «فيس بوك»، أن الشقق المطروحة ضمن المرحلة الأولى من مشروع «داره» تتميز بتشطيب متميز واستثمار ليك ولأولادك وحتى أحفادك، فهي شقة في قلب المدينة بالتقسيط، وجميع الوحدات تمتاز بأعلى مستوى من التخطيط الهندسي واستغلال الفراغات بأفضل إطلاله من جميع زوايا الوحدة.

وأشار إلى أن مساحة الشقق ضمن مشروع «داره» تبدأ من 90 متر بتصميم هندسي يحقق أحلامك، بالإضافة إلى توفير أفضل مساحات بدون إهدار، وتشطيبات فاخرة.

أماكن انتظار السيارات تمثل حوالي 60% من مساحة المشروع

وتشمل المرحلة الأولى من شقق مشروع «داره» 1284 وحدة سكنية في 9 محافظات، هي المنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم والسويس وكفر الشيخ ودمياط، بمساحات تتراوح ما بين 90 و127 و179 مترًا.

وأضاف صندوق التنمية الحضرية أن جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري، تتمتع بكل الخدمات والمرافق الأساسية والخدمية والتجارية، بالإضافة للفراغات العامة والمسطحات الخضراء وأماكن انتظار السيارات تمثل حوالي 60% من مساحة المشروع بهدف تحقيق عوامل الخصوصية والرفاهية، بجانب تجهيز جميع عمارات المشروع بالمصاعد الكهربائية «أسانسيرات»، مع تجهيز كل مداخل المشروع لذوي الاحتياجات الخاصة.