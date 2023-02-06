توفير 54 ألف فرصة عمل من خلال 18 ألف مشروع للشباب في الشرقية

عرض ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «توفير 54 ألف فرصة عمل من خلال 18 ألف مشروع للشباب بالشرقية وأهم اخبار جولة المحافظات»، وشهدت محافظات مصر أحداثا كثيرة أمس، بدأت من محافظة أسوان، التي جرى تنظيم قافلتين طبيتين بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، داخل قرية التوفيقية التابعة لمركز كوم امبو وقرية الحكمة التابعة لمركز نصر النوبة.

تسليم عقود لذوي الهمم وشهادات ووثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة

وفي البحر الأحمر، تم تسليم عقود لذوي الهمم وشهادات تأمين ووثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة، وجرى منح جوائز لأوائل خريجي وحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة في ضوء مبادرة حياة كريمة.

2 مليار و986 مليون جنيه لتنفيذ 18 ألف و118 مشروع

وفي محافظة الشرقية تم الإعلان عن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، والتي بلغت 2 مليار و986 مليون جنيه لتنفيذ 18 ألف و118 مشروع، حيث وفرت 54 ألف فرصة عمل للشباب من خلال 18 ألف مشروع في مختلف القطاعات.