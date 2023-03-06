سفير إسبانيا: المرأة لها دور مهم في التقدم الاقتصادي بجميع أنحاء العالم

قال سفير إسبانيا لدى مصر، ألبارو إيرانثو جوتييريث، إن النساء تقوم بدور رئيسي في تحقيق الرخاء والتقدم الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن بلاده ملتزمة بشكل جاد في قضية المساواة بين الجنسين وتعزيزها.

مكافحة زواج الأطفال وختان الإناث

وأكد سفير إسبانيا لدى مصر، خلال احتفالية نظمتها السفارة، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن التعليم والثقافة أدوات مفيدة في إحراز التقدم المنشود في مناصرة حقوق المرأة، سواء كانت القضايا متعلقة بزواج الأطفال أو ختان الإناث وغيرها، مشيرًا إلى أن الدعوة إلى المساواة بين الجنسين أحد الأعمدة الأساسية للدبلوماسية الإسبانية سواء من خلال السفارة الإسبانية في القاهرة.

مكافحة زواج الأطفال والعنف المنزلي

وأشار «جوتييريث»، إلى أن مكتب التعاون والتنمية في السفارة الإسبانية، بقيادة إيفا سواريز، يعمل بشكل مستمر على قضايا المساواة بين الجنسين في العديد من المجالات، مثل الكفاح ضد جميع أشكال العنف ضد المرأة، مع التركيز بشكل خاص على مكافحة زواج الأطفال والعنف المنزلي، من خلال التعاون مع المجلس القومي للمرأة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد أن دعم سهولة وصول الشابات إلى مرحلة النضوج والشمول الاقتصادي، أمر ضروري أيضًا للتعاون الإسباني في مصر.