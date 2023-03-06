أكشن وإثارة في برومو «ضرب نار» لياسمين عبدالعزيز والعوضي (فيديو)

نشر عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل «ضرب نار» للمخرج مصطفى فكري، وبطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز والنجم أحمد العوضي، والمقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز التي تجسد دور امرأة شعبية تُدعى «مهرة» عن رعايتها لأشقائها بعد وفاة والدها، فيما تدخل في صراعات عديدة بحسب الأحداث، فيما يجسد أحمد العوضي شخصية «جابر الكوماندا»، حيث غلب على الإعلان طابع الإثارة والتشويق والأكشن الممزوج بمشاهد إنسانية.

أحمد العوضي يواصل تصوير «ضرب نار» في شبرا

وفي السياق ذاته، يواصل أحمد العوضي تصوير عدد من المشاهد الخارجية لمسلسل «ضرب نار» بمنطقة شبرا، المكان الذي يشهد اللقاء الأول بينه وبين «مهرة» بحسب الأحداث، وذلك بعد انتهائه من تصوير بعض مشاهده بمنطقة الصليبة في المنصورية.

قائمة أبطال مسلسل «ضرب نار»

ويشارك في بطولة «ضرب نار» سهير المرشدي، ماجد المصري، إيمان السيد، انتصار، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبد العزيز، ضياء عبدالخالق، تامر نبيل وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي.