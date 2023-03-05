الجمهور يلتف حول الفنان أحمد العوضي في الشارع بالقاهرة (فيديو)

فاجأ الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا، بنشر فيديو وهو يلتقط بعض الصور التذكارية مع الجمهور في الشارع، إذ كان يتدافع الكثير للوصول له، وذلك خلال تصوير مسلسله الجديد «ضرب نار».

أحمد العوضي ينشر فيديو عبر فيسبوك

ونشر أحمد العوضي، الفيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليه: «أخوات الكوماندا حبي ليكم قد حبكم ليا وأكتر.. والله العظيم الحمد لله هذا من فضل ربي».

ويواصل أحمد العوضي، تصوير مشاهده في شوارع منطقة شبرا، خلال الأيام الجارية، إذ تدور أغلب أحداث المسلسل في هذه المنطقة، ويقابل الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تجسد شخصية «مهرة».

مسلسل «ضرب نار»، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم سهير المرشدي، ماجد المصري، انتصار، إيمان السيد، بدرية طلبة، هدى الأتربي، ضياء عبد الخالق، تيسير عبد العزيز، تامر نبيل، نهى صالح وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.