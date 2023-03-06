جامعة المنيا تكرم طلاب التربية الفنية المشاركين في تجميل قرية المعصرة

كرم الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، الفريق الطلابي بكلية التربية الفنية، بقيادة الدكتورة أمل أبو زيد عميد الكلية، المشارك في أعمال التجميل لقرية المعصرة بمركز ملوي، أولى القرى التي اكتملت بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100%، والتي زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش زيارته لمحافظة المنيا.

تحسين الثقافة البصرية

وأكد «فرحات» أن أعمال الطلاب الفنية التي نفذها أكثر من 60 طالبا وطالبة من كلية التربية الفنية، تركت انطباعاً إيجابياً، وأضافت قيمة فنية عززت من تحسين الثقافة البصرية لأهالي القرية في كافة الأماكن التي نفذت بها سواء على مدخل القرية، وبمركز الشباب، وبمدرسة المتفوقين والتي نفذ بها 36 جدارية فنية.

دعم المواهب الفنية

وأشاد رئيس جامعة المنيا بالأعمال الفنية وبجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكداً على أن الأعمال الفنية عكست المواهب الفنية المتميزة للطلاب في الفنون التشكيلية، وكذلك ما توفره الكلية من دعم ورعاية لتلك المواهب، وذلك انطلاقا من إيمان إدارة الجامعة وسعيها لتبني المتميزين من أبنائها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.