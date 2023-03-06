أهالي المنيا يشيدون بمشروعات افتتحها الرئيس السيسي: عظيمة وتحقق التنمية

وصف أهالي محافظة المنيا المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي خلال زيارته لمحافظة المنيا، الخميس الماضي، بالعظيمة التي تحقق تنمية على الأرض وتفتح فرص عمل أمام الشباب، وتجد المزيد من الاستثمارات.

فرص عمل في مصنع تدوير المخلفات

وقال مرتضي هشام من أبناء مركز ملوي، إن افتتاح مصنع تدوير المخلفات الصلبة وإنتاج الوقود البديل المقام على طريق المنيا - ديروط بالصحراوي الغربي بعد تطويره، بالطريقة المناسبة للحفاظ على البيئة واستغلال المخلفات، باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية يعد من أكبر مشروعات التنمية في مركز ملوي، خاصة وأن المركز يضم أكبر عدد قري في مراكز جنوب محافظة المنيا، وسيفتح فرص عمل أمام الشباب، ويقضي علي التلوث البيئي.

وأضاف اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، إن مصنع تدوير المخلفات مشروع كبير مقام علي مساحة 12 فدانا، بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه، ويوفر 100 فرصة عمل علي الأقل، ويعمل بطاقة 20 طنا في الساعة، ويتكون المصنع من منطقة رئيسية وهي منطقة التشغيل، ثم منطقة الاداريج الخلفية، ومنطقة الميزان، وتمر مراحل التدوير به بـ 4 مراحل.

الطريق الصحراوي الغربي يحد من الحوادث

وقال جمال العربي، من سكان مركز المنيا، إن افتتاح المرحلة الثانية من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من المنيا حتى القوصية، سيحد من حوادث الطرق المتكررة، وسيعمل على راحة المواطنين الذين يسافرون يوميا بين المنيا وأسيوط، كما سيخف الضغط الشديد على الطريق الزراعي السريع الذي يربط بين 8 مراكز في المحافظة تمتد من مغاغة شمالا وحتى ديرمواس في أقصى الجنوب.

وأشاد جمال محمد، من سكان مدينة المنيا الجديدة، بافتتاح المرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي، مؤكدا أن مناطق الامتداد الجديدة ومنها حي القرنفل تشهد اهتماما غير مسبوق في قطاع المرافق مد شبكات الصرف الصحي، موضحا أن المنيا الجديدة تعد من المناطق التي لاتعاني أي مشاكل في قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب بسبب افتتاح المحطات العملاقة، موجها الشكر لرئيس الجمهورية علي كل المشروعات التي تم إنجازها خلال فترة زمنية قصيرة وبأعلي كفاءة وجودة ممكنة في مدينة المنيا الجديدة التي يصل تعداد سكانها لنحو 100 ألف نسمة وفي تزايد مستمر بسبب مشروعات التنمية التي لاتتوقف.