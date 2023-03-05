إصابة 5 طلاب إثر انقلاب سيارة واصطدام أخرى بتوك توك في المنيا

أصيب 5 طلاب، إثر انقلاب سيارة تمناية بمدينة المنيا الجديدة، بسبب اختلال عجلة القيادة، واصطدام ميكروباص بتوك توك بطريق قرية السريرية في مركز سمالوط بسبب السرعة.

انقلاب سيارة بالمنيا الجديدة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة تمناية بالحي السادس بمدينة المنيا الجديدة، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، وفشله في السيطرة عليها، مما أسفر عن إصابة كل من ديفيد عبد السيد 16 عاما، طالب، ماركو مدحت 20 عاما، طالب، يقيمان في عزبة شاهين غرب مدينة المنيا، وأحمد عبد الله 21 عاما، طالب، مقيم بمركز ديرمواس، وتم نقلهم للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

اصطدام ميكروباص بتوك توك في سمالوط

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا أخر باصطدام سيارة ميكروباص بتوك توك بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية السريرية بالوحدة المحلية لبني خالد في شرق النيل بمركز سمالوط، حيث تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: مصطفى يحيى 12 عاما، طالب، عمر بهاء 16 عاما، طالب، يقيمان بنفس القرية التي شهدت الحادث، وتم نقلهما للمستشفى النموذجي لتلقي العلاج.