جامعة المنيا تقدم 5 مشروعات ريادية في معرض القاهرة الدولي للابتكار

قال الدكتور أبو هشيمة مصطفى، وكيل كلية الهندسة، مدير وحدة الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة المنيا، إن الجامعة قدمت 5 مشاريع ريادية في مجال الابتكار بمعرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، والذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور دولة البرتغال كضيف شرف هذا العام، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار «STDF» كشريك استراتيجي، والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية.

مشروعات جامعة المنيا الريادية

وأضاف «مصطفى» أن المشروعات شملت: شريط الموزع الآلي Automatic tape and dispenser، الروبوت الرسام Drawing robot، والطباعة ثلاثية الأبعاد d printer m prime 13، والمصنع الذكي Industries 4.0- Intelligent factory، وذراع الروبوت Arm robot.

وأوضح وكيل كلية الهندسة، أن المشاركين في المعرض طلاب قسم الميكاترونيات والروبوتات الصناعية بكلية الهندسة، ومثل الجامعة خلال فعاليات المعرض الطلاب محمد عصام، ومحمد عبداللطيف، وزياد طارق، وعمر واعظ، وعمرو أبو بكر، ويوسف محمد، ورافقهم د. ديفيد يسري، المدرس المساعد بالقسم المذكور، وأحمد رفاعي، مسؤول التواصل بمكتب «تيكو» للابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا.

حلقات نقاش ومؤتمرات وورش عمل

وشملت الفعاليات طبقا لأجندة المعرض، مؤتمرات وورش عمل، وحلقات نقاشية ومنتديات عن دبلوماسية العلوم، والملكية الفكرية والصحة العامة، وعيادة الشركات الناشئة، والشراكات عبر المتوسط، ودور العلم المفتوح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل تغير المناخ، وفرص غير محدودة للتعاون الدولي في المعهد المتحد للعلوم النووية، والمنتدى الثاني لجامعة الطفل، والتكنولوجيات الحيوية الناشئة بين الآمال والمخاوف، والابتكار المجتمعي وتمكين المرأة، والاتجاهات الناشئة في تكنولوجيات الزراعة، وتأثير الذكاء الاصطناعي على وظائف المستقبل والصناعة، ومسابقة الخبير الصغير في الملكية الفكرية، وكيف تشكل مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة «STEM» المستقبل.

وأكد عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أن مشاركة الجامعة من خلال مكتب الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة، أتاحت الفرصة لأبناء الجامعة من المبتكرين للاحتكاك مع المجتمع الخارجي، وتبادل الخبرات والابتكارات والأفكار، مع أصحاب الشركات الناشئة وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، ومنظمات التمويل من جميع أنحاء العالم؛ لتكون للشباب فرصة لاكتساب الأفكار وتسويق ابتكاراتهم واختراعاتهم، وذلك في إطار دعم الدولة وتمويلها للمشروعات الإنتاجية الناجحة والأفكار الريادية وتوسيع انتشارها إعلاميا، لكونها تشكل ميدانا متطورا لتحسين المهارات والكفاءات الإنتاجية والتسويقية، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل بمصر، وما لها من دور بارز في تطوير هذه الأفكار وقدرتها لتصبح مشاريع أعمال ناجحة تأخذ أبعاد وقدرات بحيث يكون لها الاستمرارية.