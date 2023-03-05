جامعة «المنيا» ضمن قائمة الأكثر استدامة بتصنيف عالمي للجامعات الخضراء

أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، عن حصول الجامعة على المركز الرابع عشر إفريقياً، والـ 554 عالمياً، والسابع على مستوى الجامعات المصرية، بتصنيف جرين متريك العالمي للجامعات الخضراء، لعام 2022، وذلك وفقاً لمعايير التصنيف التي تعتمد على تلتزام الجامعات بمعالجة مشاكل الاستدامة والأثر البيئي، وما تبذله من جهد لتقليل انبعاثات الكربون، والمساهمة في مكافحة تغير المُناخ العالمي، والخطوات التي أتخذتها لتحسين استدامتها.

كفاءة استخدامات الطاقة

وقال "فرحات" إن جامعة المنيا احتلت المركز 377 على مستوى الجامعات العالمية متعددة التخصصات، والمركز 296 على مستوى الجامعات عالية الكثافة، والمركز 164 بين الجامعات كبيرة المساحة، والمركز 315 على كفاءة النقل الجماعي، والمركز 440 على مستوى العالم في كفاءة استخدامات الطاقة، والمركز 461 بين الجامعات العالمية في تعليم الطلاب أهمية الاستدامة.

ترتيب متقدم بناءً على أداء استدامتها البيئية

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن التصنيف يمنح الجامعات ترتيباً متقدماً بناءً على أداء استدامتها البيئية، وفقاً لستة معايير تشمل: الإعدادات والتجهيزات بالبنية التحتية، وما يُضمها من مقاييس نسب المساحات المزروعة وأعداد المترددين إلى مساحة الحرم الجامعي، وأمن وسلامة المنشآت وتجهيزها لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، ونسبة ميزانية الجامعة لأنشطة الصيانة والبرامج المبتكرة خلال جائحة كورونا، ومعيار ترشيد الطاقة واستخدام الأجهزة الموفرة واستبدالها بالطاقة المتجددة، والحد من انبعاثات غازات الكربون والانبعاث الحراري، إلى جانب قياس مجهودات الجامعة في إعادة التدوير للمخلفات، ومعالجة النفايات العضوية وغير العضوية، والتخلص من مياه الصرف الصحي، وبرامج الحفاظ على مياه الشرب، بالإضافة إلى إجمالي عدد سيارات النقل داخل الجامعة وانبعاثاتها، ونسب وقوف السيارات إلى إجمالي مساحة الحرم الجامعي، ونسب تمويل أبحاث الاستدامة، وعدد المنشورات العلمية والتقارير والأنشطة الثقافية، وخدمات المجتمع والتعاون مع المنظمات والشركات الناشئة حول الاستدامة البيئية.