مطرب الراب زاب ثروت يطرح أغنية «دوران» برفقة أمير عيد (فيديو)

طرح مطرب الراب، زاب ثروت، بمشاركة الفنان أمير عيد نجم فريق «كايروكي»، أغنية جديدة بعنوان «دوران» عبر يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية ومحطات الراديو.

الأغنية من كلمات وألحان زاب ثروت

الأغنية من كلمات وألحان زاب ثروت، وتوزيع موسيقى سارى هانى، وهادز، ومن إخراج يارا عياش، بالتعاون مع شركة «جاما ميوزيك» للمنتج محمد جابر.

التصوير في منزل الفنان أمير عيد

جرى التصوير في حديقة بالقاهرة وأيضا منزل الفنان أمير عيد، ودارت فكرة أغنية «دوران» حول سؤال عن البداية الفنية للفنان زاب ثروت، وأيضا الفنان أمير عيد، والخطوات الأولى فى الدخول لمجال الغناء.

وتقول كلمات الأغنية: «دوران دوران دوران.. حيران حيران حيران دوران.. دوران دوران حيران.. بلف في ساقيه بلف.. فيها مش مربوط.. مفيش سلاسل وحبال شكلي مخبوط.. طبيعي مش كيميا كميتي الهوا.. الهوا لو ساق يا زميلى ملوش دوا».