مسلم يتعاون مع زاب ثرون لأول مرة في «غصب عني»

طرح المطرب مسلم، أغنية جديدة، منذ قليل تحت عنوان «غصب عني»، رفقة المطرب زاب ثروت، والموزع الموسيقي ساري هاني.

تفاصيل أغنية مسلم الجديدة

ويعتبر هذا هو التعاون الأول بين مسلم وزاب ثروت، وجاءت كلمات أغنية «غصب عني» كالأتي: «بهرب من كل حاجة.. منى عالم خيالي مجرد من الحساب خد وهات الحسابات.. أصل تعبنا اللي فات اللي فات فات مات.. أحرق كتاب الذكرايات تخيلا غمض عينيك.. مع للمزيكا روح واحلم بمكان أمان فيه.. بأسرارك ممكنة تبوح أوعى تبقى آخر عاقل جوه عالم مجنون أسرح بالخيال وسافر بره حدود».

التجربة الاولي السينمائية لمسلم

ويشارك مسلم في فيلم سينمائي جديد، أول تجاربه السينمائية مع المخرج عادل أديب بعد أن حقق نجاحا مبهرا في عالم الغناء من خلال أغنيته «اتنسيت»، واكد فى تصريحات لـ«الوطن» أن فيلمه الجديد عليه تكتم شديد من قبل المنتجين وصناعه، ولكن ما صرح به مسلم أن الفيلم سيكون مع المخرج عادل أديب.

نجاح مسلم في أغنيته الجديدة «عايزة اللي يفرفشلها»

وطرح مسلم مؤخرا أغنية «عايزة اللي يفرفشلها»، والتي قدمها على طريقة الديو مع الطفل محمد أسامة، والتي جاءت من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.