بينهم أمير عيد.. معلومات عن أعضاء فريق كاريوكي وأدواتهم الموسيقية

تحقق فرقة «كايروكي»، خلال هذة الفترة الحالية، نجاحا كبيرا، وذلك بعد طرحهم ألبومهم الجديد، الذي لقي تفاعلا كبيرا من الجمهور، حيث إنهم شاركوا مؤخرا في مسلسل «ريفو»، الذي عرض علي منصة «Watch it».

أعضاء فرفة كايروكي

كايروكي هي فرقة غنائية روك مصرية، تغني ulvih hgtkd باللهجة المصرية، وبدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وهي الآن مؤلفة من خمسة أفراد هم أمير عيد الذي يقوم «صوت وغيتار»، شريف هواري «غيتار وصوت»، تامر هاشم «درامز»، آدم الألفي «باص جيتار»، شريف مصطفى «أورغ».

بداية فرقة كايروكي

قبل تكوّن الفرقة كان أعضاؤها أصدقاء شغوفين بالغناء والموسيقى، بدأ الغناء أمير عيد وشريف الهواري ثم انضم إليهم الباقون، بدأوا الغناء بالإنجليزية تحت اسم The Black Star، ثم قرروا تكوين فرقة كايروكي والغناء بلغتهم الأم.

اسم كايروكي مزيج من الكلمتين Karaoke وCairo، وهو يعبر عن أنهم يغنون عن واقع شباب مصر، حققت أغانيهم نجاحًا كبيرًا حيث أن الشباب المصري استطاع أن يجد نفسه فيها لأنها أقرب إلى واقعهم وتفكيرهم من غيرها من الأغاني.

نجاح كايروكي 2011

كان لهذا النجاح أثر كبير على المشهد الغنائي المصري لأنهم أبرزوا نوعا مختلفا من الغناء العربي، الأمر الذي ألهم فنانين آخرين أن يغنوا هذا النوع من الأغاني، أول ألبوم تم إصداره للفرقة هو ألبوم «مطلوب زعيم» عام 2011، من أشهر أغانيه «صوت الحرية» بالاشتراك مع هاني عادل ويوسف رامى مسعد 16 عاما عضو فرقة «وسط البلد»، بالإضافة إلى «مطلوب زعيم، افرد جناحك، وحلمي أنا».

تعاون كايروكي وعايدة الأيوبي

كما اشتهرت في هذا العام أغنية «يا الميدان» بالاشتراك مع عايدة الأيوبي، وفي عام 2012 حقق ألبومهم «وأنا مع نفسي قاعد» نجاحا غير متوقع حيث أصبح من الأعلى مبيعًا على مستوى مصر.

نجاحات فرقة كايروكي

حصلت فرقة كايروكي علي جائزه الميما لأفضل فريق موسيقي في الشرق الأوسط، مرتين 2013، 2016، وتم إصدار كتاب عن تاريخ تطور الفرقة وأثرها في 2018 عن الدار المصرية اللبنانية.