كلمات أغنية جيمس دين لـ كايروكي «تريند» يوتيوب: زي الأفلام هربنا سوا

تصدرت كلمات أغنية جيمس دين للفنان أمير عيد وفرقة كايروكي محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بمجرد طرح فيديو كليب الأغنية خلال الساعات الماضية على موقع يوتيوب، وتحقيقها ما يقرب من نصف مليون مشاهدة، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

كلمات أغنية جيمس دين لفرقة كايروكي كتبها أمير عيد، ألحان وتوزيع كايروكي، إنتاج موسيقي ميكساج شريف مصطفى، مساعد إنتاج موسيقي أحمد متري، ماسترينج راندي ميريل Sterling Sound.

أمير عيد كتب كلمات أغنية جيمس دين لفرقة كايروكي

ويتكون فريق كايروكي من «أمير عيد، تامر هاشم، آدم الألفي، شريف الهواري، شريف مصطفى».

كلمات أغنية جيمس دين

ومن كلمات أغنية جيمس دين لفرقة كايروكي والتي تصدرت تريند يوتيوب:

أنا وهى عايشين في فيلم سيما

الصورة ريترو

والألوان جميلة

متمردين ع الفاضي بدون قضية

بندوس بنزين جامد جامد جامد عشان نهرب من الدنيا ديا

أنا وهى جينا في وقت غير الوقت

وعشان كدة مقضينها سوا شد وخبط

بنهرب من نفسنا بنجرب ولسه بنخاف

وفي حياة جوانا لسه معشنهاش

معاكي بنسى أنا مين

بحس إن أنا جيمس دين

عربية كابورليه موديل 60

و إيديكِ مرفوعة في الهوى وشعرك بيطير

أنا وهى عايشين جوا أغنية راديو قديم

مفيش غنوة تشبه التانية

الصوت بيخروش جامد جامد بس المزيكا حقيقية

بيغنوا عن الورد والشمس والرومانسية

أنا وهى معيوبين في دنيا مثالية

الناس لابسة وشوش ووراها مستخبية

أول مرة أكون أنا من سنين

أنا عندي ماضي وعندها ومش مكسوفين

بحبها حب الناس بطلوا يصدقوه

جبتلها قلب وقسمناه اتنين

كتبنا أسامينا وعملناها تاتو

زي الأفلام هربنا سوا ومش راجعين