أحمد العوضي ينشر البرومو الدعائي لمسلسل ضرب نار

روج الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لمسلسله الرمضاني ضرب نار، الذي يخوض بطولته بمشاركة زوجته ياسمين عبدالعزيز.

ونشر أحمد العوضي، البرومو الدعائي للمسلسل، وعلق عليه: «البرومو الأول لمسلسل الشارع.. ضرب نار.. نجاح دباح إن شاء الله اللي يقابل التاني حلال على التاني».

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار، يشارك في بطولته سهير المرشدي، ماجد المصري، إيمان السيد، انتصار، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي.