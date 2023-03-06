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أحمد العوضي ينشر البرومو الدعائي لمسلسل ضرب نار

كتب:

ياسمين محمود
05:45 م | الإثنين 06 مارس 2023
أحمد العوضي

أحمد العوضي

روج الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لمسلسله الرمضاني ضرب نار، الذي يخوض بطولته بمشاركة زوجته ياسمين عبدالعزيز.

ونشر أحمد العوضي، البرومو الدعائي للمسلسل، وعلق عليه: «البرومو الأول لمسلسل الشارع.. ضرب نار.. نجاح دباح إن شاء الله اللي يقابل التاني حلال على التاني».

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار، يشارك في بطولته سهير المرشدي، ماجد المصري، إيمان السيد، انتصار، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي.

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