إحالة أوراق متهم بقتل زوجته وشخص آخر في الشرقية للمفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته وشخص آخر في شارع عام بمدينة ههيا، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 3 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل الجريمة

تعود أحداث القضية رقم 14358 لسنة 2022 جنايات مركز ههيا والمقيدة برقم 1851 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، حين أمر المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابة شمال الزقازيق الكلية، عقب مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، إحالة المتهم «السيد ع . م . ع . ف»، 48 سنة، عامل، ومقيم شارع مصطفى كامل بندر ههيا محافظة الشرقية، لأنه في يوم 17 ديسمبر 2022، بدائرة مركز ههيا قتل المجني عليه «السيد. ا . ح . م» عمدا، وذلك حال مروره بناحية شارع بحر موبس أمام مركز الشرطة.

وجاء في التحقيقات أن المتهم استل سكينا كان بحوزته من طيات ملابسه وعاجله بعدة طعنات استقرت بمنطقة صدره وأنحاء متفرقة من جسده قاصدا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها ألا وهي أنه في ذات الزمان والمكان كما قتل المتهم زوجته المجني عليها «س . ا ن . ا» عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن طعنها عدة طعنات استقرت بصدرها وأنحاء متفرقة من جسدها مستخدما سلاحا أبيضاً (سكين)، المستعمل في الجريمة السابقة، حال محاولتها ردع التعدي الواقع على المجني عليه الأول، فسقطت أرضاً مضرجة في دمائها قاصدا إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

إحالة المتهم إلى المفتي

وتم محاكمة المتهم أمام الهيئة القضائية بمحكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.