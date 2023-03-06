أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في أسواق مواد البناء

تباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين بين شركة وأخرى، وفقا لما كشفته شعبة مواد البناء في بيان لها، لإرشاد الناس عن تفاصيل الأسعار المختلفة، حيث قارب حديد عز على الوصول إلى 27 ألف جنيه في الطن.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين الموافق 6 مارس 2023، وهي كالتالي:

أسعار الحديد والأسمنت

وجاءت أسعار الحديد والأسمنت كما يلي:

سجل سعر حديد عز اليوم نحو 26.985 جنيه.

كما سجل سعر حديد السويس نحو 26.850 جنيه.

سجل سعر الطن من حديد الجيوشي نحو 25.800 جنيه.

بلغ سعر الطن من حديد بشاي اليوم نحو 28.500 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم نحو 27.000 جنيه.

وبلغ سعر حديد المصريين اليوم نحو 26.850 جنيه.

بلغ سعر حديد العشري اليوم نحو 26.500 جنيه.

وصل سعر حديد الجارحي إلى نحو 27.000 جنيه.

بلغ سعر مصر ستيل اليوم نحو 26.000 جنيه.

سجل سعر الطن من حديد الكومي نحو 26.300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر أسمنت المسلح اليوم نحو 1870 جنيهًا.

سجل سعر الطن من أسمنت حلوان اليوم نحو 1870 جنيهًا.

كما سجل سعر أسمنت النصر اليوم نحو 1850 جنيهًا للطن.

بلغ سعر أسمنت المعلم اليوم نحو 1840 جنيهًا.

ووصل سعر أسمنت العسكري إلى نحو 1820 جنيهًا.

سجل أسمنت وادي النيل 1820 جنيهًا في الطن.