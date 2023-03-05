«الغرف التجارية» تكشف أسعار الحديد والأسمنت.. وتوقعات بتراجع الحديد

أعلنت مصانع الحديد والأسمنت اليوم، أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، في ظل هبوط أسعار الأسمنت، وتوقعات بانخفاض أسعار الحديد الفترة المقبلة، وقال ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية لـ«الوطن»، إنّ أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، تحدد وفقا لكل مصنع حيث تختلف الأسعار من مصنع إلى آخر، مشددا على أهمية وجود رقابة على الأسعار التي تطرح في الأسواق، كما توقّع انخفاض أسعار الحديد الفترة المقبلة في ظل انخفاض أسعار الأسمنت.

اسعار الحديد

بلغ سعر حديد عز في الاسواق 28,500 جنيه وحديد سرحان 27,100 جنية وحديد بشاي 29,000 وحديد المراكبي 28,500 جنيه، بينما سجل حديد المصريين والعشري 27,350 جنيه وحديد الكومي 27,200 جنيه ويسجل حديد المصريين 28,300 جنيه وحديد العتال 27,500 جنيه.

أسعار الأسمنت

وسجل الأسمنت المسلح اليوم في الأسواق 1870 جنيها، وأسمنت النصر 1850 وأسمنت التعمير 1840 وأسمنت المنيا 1,858 بينما يبلغ سعر أسمنت المعلم في الأسواق 1,860، وسجل أسمنت سيناء 42.5 في الأسواق 1,860 وحلوان 1,870 وأسمنت السويدي 1,915، كما يبغ سعر أسمنت أسوان 1,770 جنيه، وأسمنت المصريين 1,760 جنيه، وأسمنت أسيوط 1,800 جنيه.