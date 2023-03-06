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وزيرة خارجية ألمانيا تبدأ زيارة رسمية للعراق غدا

كتب:

أ ش أ
06:12 م | الإثنين 06 مارس 2023
العلاقات العراقية الألمانية

العلاقات العراقية الألمانية

تبدأ وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، غدا الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد.

لقاء بين رئيس وزراء العراق ووزير خارجية ألمانيا 

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم، إن بيربوك ستلتقي خلال الزيارة برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين لإجراء مباحثات موسَّعة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، والبناء على الفرص المشتركة في مختلف القطاعات، ومنها الطاقة والاستثمار.

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بقلم أ ش أ