الصين تدعو ألمانيا إلى ضرورة وضع تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية

دعا وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ، نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى ضرورة وجود تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا، وتحقيق اتفاقيات موثوقة لضمان الأمن في أوروبا، بحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم».

الصين تسعى جاهدة لتعزيز الحوار السلمي

وقال «قانغ»، إن موقف الصين حول الأزمة الأوكرانية موضوعي وعادل، في إشارة إلى إصرار بلاده على اعتماد الأساليب السياسية للتسوية، أنها ستسعى جاهدة من أجل تعزيز الحوار السلمي.

كما قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لها، اليوم الخميس، عقب اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية «نيودلهي»،إنه يجب على دول معينة أن تتوقف فورا عن صب الزيت على النار، وتطوير نظام متوازن وفعال ومستدام للأمن في أوروبا.

الصين تدعو روسيا وأوكرانيا إلى استئناف المفاوضات

وفي وقت سابق، دعت الحكومة الصينية روسيا وأوكرانيا، إلى استئناف مفاوضات السلام، وذلك من خلال مقترح بوثيقة تضم 12 بندا، محذرة من استخدام السلاح النووي، كما طالبت بتجنب استهداف المدنيين، وقالت، في بيان لها، إنها تعارض أي عقوبات أحادية الجانب غير مصرح بها من قبل مجلس الأمن الدولي، مؤكدة رفضها التام بشأن استخدام أي دولة للأسلحة البيولوجية والكيميائية في ظل أي ظروف.