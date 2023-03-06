وزير التنمية المحلية: تلقينا 11971 طلب ترخيص للمحلات وفق قانون المحال

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يهدف الي تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم الامر الذي يساهم في دمج الاقتصاد غير الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، من خلال وضع قواعد وآليات لتنظيم هذا الأمر بما يضمن التيسير على المواطنين .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن القانون الجديد يتميز بتيسير وتبسيط الإجراءات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص وهي المركز المختص بالتراخيص التي ستنشأ في جميع المحافظات والوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

تسهيل التراخيص

وأوضح الوزير أن القانون يسعي لفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات ويوحد آلية عمل تلك الجهات، ما سيسهل عملية الترخيص علي المواطنين بدون أي اجراءات معقدة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلى بالمحافظات، بحضور النائب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ والنائب أكمل فاروق والنائب فايز إبراهيم وكيلى اللجنة والنائب أحمد حسين صبور أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

اللجنة العليا للتراخيص

وعرض وزير التنمية المحلية أبرز إجراءات اللجنة العليا للتراخيص وأمانتها الفنية خلال الفترة السابقة لتفعيل قانون المحال العامة، مشيرا إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1698 لسنة بتاريخ 27/8/2020 باعتماد جداول تصنيف المحال العامة المتضمن 316 نشاطا.

وأشار الوزير إلى صدر قرار بالاشتراطات العامة والخاصة للمحال، كما تم إعداد كود خاص باشتراطات تأمين المحال العامة من أخطار الحريق، وكذا وضع اشتراطات تركيب منظومة كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا لما تضمنه القانون.

رسوم التراخيص

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه صدر قرار بتحديد فئات رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون للأنشطة المختلفة، ومُراعاة التدرج في تلك الفئات والتي تُسدد مرة واحدة عند استصدار الترخيص الدائم للمحل، كما تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، وتمنح ترخيصا مؤقتا و يتم تجديد الترخيص وتحصيل تلك الرسوم سنويًا لحين انتهاء مدة الخمس سنوات أو تقنين وضع العقار إيهما أقرب، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض.

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم إنشاء منظومة الكترونية حديثة بمراكز التراخيص وعددهم (339) بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز إصدار التراخيص، وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على مستوى الجمهورية حتى يكون لدى اللجنة بيان وحصر إلكتروني دائم وحديث بجميع طلبات التراخيص ومواعيد تقديمها وتراخيص المحال العامة الصادرة بجميع المحافظات وأنشطتها.

وأوضح اللواء هشام آمنة ان الوزارة قامت بعقد دورات تدريبية لمسئولي المحافظات والجهات الخارجية، وتعريفهم بالآليات القانونية الجديدة لإصدار التراخيص، بالتنسيق مع وزارة التخطيط وعقد زيارات ميدانية بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية ان الوزارة تتابع الأثر التطبيقي للقانون منذ تفعيله حيث تم إستقبال عدد 11971 طلب ترخيص وعليه صدر حتى الآن عدد 923 رخصة بإجمالي متحصلات 3,499,219 حتى تاريخه ، لافتا الي أنه من المستهدف تفعيل تطبيق القانون لإدخال جميع الفئات فى منظومة الإقتصاد الرسمى لزيادة متحصلات الخزانة العامة للدولة .