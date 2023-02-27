ضوابط تشغيل محلات السوبر ماركت وفق قانون المحال.. اعرفها

من الأنشطة التجارية التي تخضع لتراخيص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 محلات السوبر ماركت ويشترط في تشغيلها وترخيصها وفق القانون حظر تخزين مواد سامة أو مبيدات من أي نوع بمخازن الأغذية والاقتصار على استخدام الغاز الطبيعى مصدر للوقود إذا لزم الأمر، وتصميم أنظمة التهوية والتكييف بشكل لا يلوث الغذاء والسلع ومنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

ضوابط عمل السوبر ماركت

ومن ضوابط تشغيل السوبر ماركت، الالتزام باشتراطات البيئة والصحة والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة مثل اللمبات الموفرة التالفة وعبوات الدهانات الفارغة والزيوت المرتجعة وزيوت المولدات والأعذية منتهية الصلاحية، طبقا لقانون البيئة وذلك بتجميعها وتسليمها لمتعهد حاصل على موافقة البيئة.

وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة يتم تطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة، مع تغطية مصابيح الإضاءة لتتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل.

محلات السجاد والنجف والتحف

كما حدد قانون المحال العامة إجراءات وضوابط تشغيل وترخيص محلات بيع السجاد والموكيت ومحلات بيع النجف والتحف والتماثيل حيث يجب توافر عدد من الاشتراطات وهي كالتالي:

- لا يزيد ارتفاع الأرفف في منطقة العرض عن 2 متر.

- لا يقل عرض الممرات عن 125 سم.

- لايسمح باستخدام السلم أو الجدران الملاصقة له فى عرض وتخزين السلع أومواد أخرى.

- لا يجوز تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أوملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.

- محل بيع التحف والتماثيل الجاليري.

- محل تركيب المطابخ بأنواعها.

- لا يزيد ارتفاع الرصات عن 2 متر.

- عدم وجود مصدر لهب أو حرارة.

- ضرورة ترك ممرات لاتقل عن 1.5 متر بين الرصات.

وتواصل مراكز إصدارالترخيص بالمحافظات تلقي طلبات الأنشطة التجارية المختلفة للترخيص وتقنين وضعها وفق إجراءات قانون المحال العامة.