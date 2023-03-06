وزيرا الزراعة والتموين ومحافظ الجيزة يفتتحون معرض السلع «من خير مزارعنا»

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة، واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، معرض المنتجات والسلع الغذائية، الذي تنظمه وزارة الزراعة بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، بحضور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وبعض قيادات الوزارتين والمحافظة، تحت شعار «من خير مزارعنا لأهالينا».

المعرض يتضمن كل السلع الغذائية الأساسية

وأكد القصير أن المعرض يتضمن كل السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون وكذلك مستلزمات شهر رمضان المبارك، بنسبة تخفيض لا تقل عن 25%، ومشاركة 45 عارضا، على رأسها الجهات الإنتاجية التابعة للوزارة، بمنتجاتها من مزارعها المختلفة.

السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة

وأضاف القصير أن الدولة المصرية لديها العديد من المعارض والمبادرات في جميع المحافظات تشترك فيها معظم الوزارات والهيئات، تستهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.

الدولة المصرية تحاول تخفيف العبء عن المواطنين

وأشار وزير الزراعة إلى أنّه ليس لدينا عجز في السلع مناشدين المواطنين عدم التكالب على الشراء، وتخزين السلع حتى لا يستغل ذلك بعض التجار الجشعين مؤكدين أن الدولة المصرية تحاول تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحمل الجانب الأكبر من فاتورة ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية.

‏يذكر أنّ معرض أهلا رمضان المقام حاليًا في حديقة الأورمان بالجيزة، والذي تنظمه وزارة الزراعة يضم كل السلع الغذائية الأساسية للمواطنين والمعرض مستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.